Разгадай правило по которому моставлены выражения запиши подобное. 97-70, 86-60, 75-50,64-40. Это решить надо?
Математика
Разгадай правило по которому моставлены выражения запиши подобное. 97-70, 86-60, 75-50,64-40. Это решить надо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
97-70=27 86-60=26 75-50=25 64-40=24 Каждое последующее уменьшаемое уменьшается на один десяток и одну единицу, а вычитаемое - на один десяток. Продолжение будет следующим: 53-30=23 42-20=22 31-10=21 20-0=20
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