Разгадай правило по которому моставлены выражения запиши подобное. 97-70, 86-60, 75-50,64-40. Это решить надо?

Математика
Разгадай правило по которому моставлены выражения запиши подобное. 97-70, 86-60, 75-50,64-40. Это решить надо?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
97-70=27 86-60=26 75-50=25 64-40=24 Каждое последующее уменьшаемое уменьшается на один десяток и одну единицу, а вычитаемое - на один десяток. Продолжение будет следующим: 53-30=23 42-20=22 31-10=21 20-0=20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Что значит выражение a+b=c
Ответить
Математика
В бочку налили 2 ведра воды по 8л в каждом сколько литров налили в бочку (ЗАДАЧА)
Ответить
История
Доказать что реформация в европе закономерный процесс
Ответить
Биология
До семи и более лет живет в почве,прежде чем преаратиться в летающющее насекомые лечинка:хруща,кобылка,щелкуна,цикады
Ответить
Английский язык
Помогите!!! Пожалуйста не могу сделать.
Ответить