Решите задачу двумя способами в банке 6 кг муки отсыпали 0,2 содержимого банки скол??ко муки осталось в банке
Математика
Решите задачу двумя способами в банке 6 кг муки отсыпали 0,2 содержимого банки скол??ко муки осталось в банке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я МОГУ СКАЗАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ 1)6 КГ-0,2 КГ=0,4 КГ
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