1. Сколько времени будет падать тело с высоты 20 м? 2. Стрела выпущена из лука вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какую максимальную высоту она поднимется? Определить время подъема стрелы на эту высоту?
Физика
1. Сколько времени будет падать тело с высоты 20 м? 2. Стрела выпущена из лука вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какую максимальную высоту она поднимется? Определить время подъема стрелы на эту высоту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) t=sqrt(2*h/g)=sqrt(2*20/10)=2 c 2) H=V0^2/2*g=100/2*10=5 м t=V0/g=10/10=1 c
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