1. Сколько времени будет падать тело с высоты 20 м? 2. Стрела выпущена из лука вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какую максимальную высоту она поднимется? Определить время подъема стрелы на эту высоту?

Физика

1. Сколько времени будет падать тело с высоты 20 м? 2. Стрела выпущена из лука вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какую максимальную высоту она поднимется? Определить время подъема стрелы на эту высоту?

Автор: Гость