Помогитп решить уравнение (х+3)×5 =725 4949÷7+х=20678 2×х+908 = 4052 5×b-1209=1256
Математика
Помогитп решить уравнение (х+3)×5 =725 4949÷7+х=20678 2×х+908 = 4052 5×b-1209=1256
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 680 2) не уверенна что правильно, но вот 29 целых 175/707 3)1572 4)493
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