Укажите слово(-а), в котором(-ых) на месте пропуска пишется буква Е А) пр...парка Б) н??пр...тязательный В) пр...имущество Г)пр...словутый

Русский язык

Укажите слово(-а), в котором(-ых) на месте пропуска пишется буква Е А) пр...парка Б) н??пр...тязательный В) пр...имущество Г)пр...словутый

Автор: Гость