есть ли окончание в слове берёзовый? какое?
Русский язык
есть ли окончание в слове берёзовый? какое?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
есть окончание.Это окончание=ый
Гость:
Чтобы определить окончание, надо изменить слово. В данной случае можно по родам, числам или падежам: березовАЯ, березовЫМ, березовЫЕ. Значит, в березовый окончание ЫЙ)))
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