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Есть ли орфограмма в словах: скоро, дует?
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Есть ли орфограмма в словах: скоро, дует?
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Ответ(ы):
Гость:
Дует - безударная гласная. Скоро - орфограмм нет
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