По русскому языку сочинение рассуждение на тему кем бы я хотел стать и почему

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Я бы хотел стать врачем. Эта профессия требует очень ответственного отношения и в то же время, она приносит радость, от того, что ты кому то помог вылечиться, кого-то спас от болезни. Почему врач должен быть ответственным, да потому что, он не имеет права ошибаться! Потому что ошибившись, можешь стать причиной смерти пациента. Вот поэтому выбор профессии врача очень ответственный шаг. Но вместе с этим, в профессии врача есть и положительные стороны. Врачи доктора призваны спасать здоровье и жизни пациентам, и если им это удается, то непременно это большая радость и огромное счастье для врача. Во-первых, это означает, что врач, очень профессионально назначал лечение, и во-вторых, это победа над недугом. Ведь у врачей есть свой противник, это болезнь пациента, иногда она бывает коварной не победимой, иногда болезнь отступает навсегда, и это все зависит от правильных указаний, предписаний врача. Поэтому профессия врача для меня является своего рода подвигом. Я хочу стать врачем.