Сколько будет 7/16-5/24
Математика
Сколько будет 7/16-5/24
Ответ(ы):
Гость:
Для начала приводим к общему множителю, это будет 21/48-10/48=11/48
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