Периметр прямоугольника 20 сантиметров длина его стороны 6 сантиметров узнать шир??ну прямоугольника
Математика
Периметр прямоугольника 20 сантиметров длина его стороны 6 сантиметров узнать шир??ну прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
20-6=14-это его 3 стороны 14-6=8-2 стороны 8:2=4-ширина
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