Афоризмы из произведение челкаш

Литература
Афоризмы из произведение челкаш
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он — вор, гуляка, оторванный от всего родного — никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО НАЙТИ НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ:
Ответить
Русский язык
Разбор слова по составу : трескунчики , вербочки , крылышках
Ответить
Литература
Люди пишут стихи когда:
Ответить
Русский язык
Поверочное слово к слову горизонтом, спортивный, танцевальный, часовой, подъемного, строительные.
Ответить
Математика
Упростите выражение: а)6+4а-5а+а-7а б)5(n-2)-6 (n+3)-3(2n-9) в)5/7 (2,8c-4целых1/5d)-2,4 (5/6c-1,5d)
Ответить