Разбор слова по составу : трескунчики , вербочки , крылышках
Русский язык
Разбор слова по составу : трескунчики , вербочки , крылышках
Ответ(ы):
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Трескунчики корень-ТРЕСК суффикс-УН, ЧИК окончание-И Основа слова ТРЕСКУНЧИК вербочки корень-ВЕРБ суффикс-ОЧК окончание-И Основа слова ВЕРБОЧК крылышках корень-КРЫЛ суффикс-ЫШК окончание-АХ Основа слова КРЫЛЫШК
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