Туристы шли три дня. в первый день они прошли 40% всего пути, во второй день -,1/3 остатка, после чего им осталось пройти 8 км. Найдите длину всего пути

Математика

Туристы шли три дня. в первый день они прошли 40% всего пути, во второй день -,1/3 остатка, после чего им осталось пройти 8 км. Найдите длину всего пути

Автор: Гость