Туристы шли три дня. в первый день они прошли 40% всего пути, во второй день -,1/3 остатка, после чего им осталось пройти 8 км. Найдите длину всего пути
Математика
Туристы шли три дня. в первый день они прошли 40% всего пути, во второй день -,1/3 остатка, после чего им осталось пройти 8 км. Найдите длину всего пути
Ответ(ы):
Гость:
Длина всего пути 17 км.
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