Какое определить лицо у местоимений.
Русский язык
Какое определить лицо у местоимений.
Ответ(ы):
Гость:
Я, мы-это первое лицо Ты, вы-это 2 лицо Он, она, оно-это 3 лицо
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