С помощью какого раздела науки о языке мы узнаем, что слово "пельмени" заимствован?? из финно-угорских языков и в переводе обозначает "хлебные ушки"?
Русский язык
С помощью какого раздела науки о языке мы узнаем, что слово "пельмени" заимствован?? из финно-угорских языков и в переводе обозначает "хлебные ушки"?
Ответ(ы):
Гость:
Этимология - ответ на вопрос.
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