Поверочное слово к слову горизонтом, спортивный, танцевальный, часовой, подъемного, строительные.
Русский язык
Поверочное слово к слову горизонтом, спортивный, танцевальный, часовой, подъемного, строительные.
Ответ(ы):
Гость:
Спорт, танец, часов, стоить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Упростите выражение: а)6+4а-5а+а-7а б)5(n-2)-6 (n+3)-3(2n-9) в)5/7 (2,8c-4целых1/5d)-2,4 (5/6c-1,5d)
Русский язык
С помощью какого раздела науки о языке мы узнаем, что слово "пельмени" заимствован?? из финно-угорских языков и в переводе обозначает "хлебные ушки...
Математика
Туристы шли три дня. в первый день они прошли 40% всего пути, во второй день -,1/3 остатка, после чего им осталось пройти 8 км. Найдите длину всего...
Русский язык