Запишите в километрах и предварительно огруглив до тысяч 1) 1 469м. 2) 5 424м. 3) 6 823. 4)18 096м. 5)324 711м 6) 549 628м

Математика

Запишите в километрах и предварительно огруглив до тысяч 1) 1 469м. 2) 5 424м. 3) 6 823. 4)18 096м. 5)324 711м 6) 549 628м

Автор: Гость