Запишите в километрах и предварительно огруглив до тысяч 1) 1 469м. 2) 5 424м. 3) 6 823. 4)18 096м. 5)324 711м 6) 549 628м
Математика
Запишите в километрах и предварительно огруглив до тысяч 1) 1 469м. 2) 5 424м. 3) 6 823. 4)18 096м. 5)324 711м 6) 549 628м
Ответ(ы):
Гость:
1) 1 469м ≈1 000м=1км. 2) 5 424м ≈5 000м=5км. 3) 6 823 ≈7000м=7км. 4)18 096м ≈18 000м=18км. 5)324 711м ≈325 000м=325км. 6) 549 628м ≈550 000м=550км.
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