написать сочинение по картине в м васнецова витязь на распутье

Гость: Гость:

Данная картина В.М. Васнецова написана, как и многие другие его картины, под влиянием сказочных и былинных сюжетов. В центре произведения – Илья Муромец. Он известен как самый мужественный и сильный богатырь на Руси. Лица его не видно, он сидит на своем белом коне, вооруженный копьем, щитом, булавой, луком, полным стрел. Весь образ говорит о его раздумье, фигура богатыря величественная и могучая. Задумчивость видна и в склонившейся голове. Копье его также наклонено вниз. Автор показывает единство между ним и его бравым другом – конем, потому что поза лошади также обращена вниз. Несмотря на то, что конь стоит уверенно, голова его наклонена. Перед богатырем находится камень, на котором написано, что если поехать прямо, то невозможно остаться живым никому: «ни проезжему, ни прохожему, ни пролетному». Также написано и в русских былинах. Все остальные надписи на камне стерлись, потому что прошло уже много лет. Он понимает, что у него есть только один путь, который приведет его к смерти. Мрачный задний фон лишь подчеркивает настроение работы В.М. Васнецова. Местность изображена болотистая, растительности почти нет, камни разбросаны также самых мрачных тонов. Видны кости, оставшиеся после боя, а над ними летают вороны в поисках своей легкой добычи. Перед богатырем стоит непростой выбор, груз ответственности. Ему очень тяжело дается принятие этого решения. Картину дополняют нависшие грозовые тучи, которые еще больше нагнетают обстановку и указывают на полную безысходность ситуации: ни налево, ни направо дороги нет, а если прямо идти – то ждет смерть. Хочется верить, что мужество богатыря одержит верх над мрачными мыслями и силами, он очнется от своих тяжелых мыслей, поедет прямо и уничтожит злую силу и всех врагов, которые преграждают ему путь. Тем самым, он в очередной раз спасет Русь.