Музыка, 6 класс, §16 1) Что мы называем музыкальной гармонией? 2) Где помимо музыки, проявляет себя гармония? 3) Что отличает характер Прелюдии до мажор И.С Баха? Кто проявляет себя гармония в этой прелюдии? 4) Созвуче...

Музыка

Музыка, 6 класс, §16 1) Что мы называем музыкальной гармонией? 2) Где помимо музыки, проявляет себя гармония? 3) Что отличает характер Прелюдии до мажор И.С Баха? Кто проявляет себя гармония в этой прелюдии? 4) Созвучен ли образ "Сикстинской мадонны" Рафаэля музыке Прелюдии до мажор? Попробуйте объяснить в чем проявляется эта созвучность? Обязателен вопрос №2,4....

Автор: Гость