Музыка, 6 класс, §16 1) Что мы называем музыкальной гармонией? 2) Где помимо музыки, проявляет себя гармония? 3) Что отличает характер Прелюдии до мажор И.С Баха? Кто проявляет себя гармония в этой прелюдии? 4) Созвуче...
Музыка
Музыка, 6 класс, §16 1) Что мы называем музыкальной гармонией? 2) Где помимо музыки, проявляет себя гармония? 3) Что отличает характер Прелюдии до мажор И.С Баха? Кто проявляет себя гармония в этой прелюдии? 4) Созвучен ли образ "Сикстинской мадонны" Рафаэля музыке Прелюдии до мажор? Попробуйте объяснить в чем проявляется эта созвучность? Обязателен вопрос №2,4....
Ответ(ы):
Гость:
1)Гармония -это приятная для слуха и постигаемая разумом, слаженность звуков)) 2)Внутренняя гармония, уравновешенность в душе в искусстве в природе 3)Музыка носит величаво–спокойный, просветленный характер, развивается плавно и неторопливо,более напевна, гибка и подвижна. 4)Спокойствие, мир души, помогает понять, что эти произведения похожи друг на друга, уловив гармонию Ну, чем смогла, помогла ^•^
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Запишите в километрах и предварительно огруглив до тысяч 1) 1 469м. 2) 5 424м. 3) 6 823. 4)18 096м. 5)324 711м 6) 549 628м
Английский язык
Перевод,Тайни во вторник слушает музыку,в среду пишет сказки,в четверг рисует сме??ные рисунки,в пятницу читает сказки,в субботу играет в компьютер...