Решите уравнение: дроби 1)(1,7+10x) /3=2 2)(15,8-10x) /4=3 3)(16,3-100x) /2=5 4)(100x+4,6) /5=3
Математика
Решите уравнение: дроби 1)(1,7+10x) /3=2 2)(15,8-10x) /4=3 3)(16,3-100x) /2=5 4)(100x+4,6) /5=3
Ответ(ы):
Гость:
(1,7+10х)/3=2 1,7+10х=2*3 1,7+10х=6 10х=6-1,7 10х=4,3 х=4,3:10 х=0,43 проверка (1,7+10*0,43)/3=2 (1,7+4,3)/3=2 6/3=2 2=2 (15,8-10х)/4=3 15,8-10х=3*4 15,8-10х=12 10х=15,8-12 10х=3,8 х=3,8:10 х=0,38 проверка (15,8-10*0,38)/4=3 (15,8-3,8)/4=3 12/4=3 3=3 (16,3-100х)/2=5 16,3-100х=5*2 16,3-100х=10 100х=16,3-10 100х=6,3 х=6,3:100 х=0,063 проверка (16,3-100*0,063)/2=5 (16,3-6,3)/2=5 10/2=5 5=5 (100х+4,6)/5=3 100х+4,6=3*5 100х+4,6=15 100х=15-4,6 100х=10,4 х=10,4:100 х=0,104 проверка (100*0,104+4,6)/5=3 (10,4+4,6)/5=3 15/5=3 3=3
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