Есть ли почва на других планетах Солнечной системы Есть ли почва на Луне Обоснуйт?? свое мнение

Окружающий мир
Есть ли почва на других планетах Солнечной системы Есть ли почва на Луне Обоснуйт?? свое мнение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, на луне и на марсе есть почва, потому что роботов которых отправляли посылают данные о грунте
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