Есть ли приставка в слове припас
Русский язык
Есть ли приставка в слове припас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В данном случае приставка традиционная (значит приставки нет)
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