Помогите пожалуйста! Нужно написать значение ,, собаку съел, стреляный воробей, тр??шкин кафтан, молочные реки, медвежья услуга, как белка в колесе, на деревню дедушке."
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Помогите пожалуйста! Нужно написать значение ,, собаку съел, стреляный воробей, тр??шкин кафтан, молочные реки, медвежья услуга, как белка в колесе, на деревню дедушке."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собаку съесть - приобрести большое искусство, значительный опыт, навык в чём-нибудь. Стреляный воробей-опытный человек. Тришкин кафтан- исправления, действия, улучшающие одну часть чего-либо за счёт ухудшения в другой части. Молочные реки -сказочный символ беззаботной, полностью обеспеченной жизни. Медвежья услуга-не умелая услуа, приносящая неприятность. Как белка в колесе- быть в беспрестанных хлопотах, заботах, занятиях. На деревню дедушке- фразеологизм, подразумевающий, что в письме или другом документе указан неясный, неточный, сомнительный, а то и вообще выдуманный адрес, письмо, которое, как предполагается, останется без ответа или посылка «в никуда».
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