Есть ли среди нижеприведенных задачи с лишними данными для посадки леса выделили участок, площадь которого 300 га. дубы посадили на 7/10 участка, а сосны на 3/10 участка. Сколько участка гектаров занято дубами и соснами?

Математика

Есть ли среди нижеприведенных задачи с лишними данными для посадки леса выделили участок, площадь которого 300 га. дубы посадили на 7/10 участка, а сосны на 3/10 участка. Сколько участка гектаров занято дубами и соснами?

Автор: Гость