Есть ли среди нижеприведенных задачи с лишними данными для посадки леса выделили участок, площадь которого 300 га. дубы посадили на 7/10 участка, а сосны на 3/10 участка. Сколько участка гектаров занято дубами и соснами?
Математика
Есть ли среди нижеприведенных задачи с лишними данными для посадки леса выделили участок, площадь которого 300 га. дубы посадили на 7/10 участка, а сосны на 3/10 участка. Сколько участка гектаров занято дубами и соснами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 300 : 10 = 30 га - одна часть2) 7 * 30 = 210 га - под дубы3) 3 * 30 = 90 га - под сосны.....................................Графическим способом: делишь круг на 10 равных частей. Семь частей закрашиваешь одним цветом, три части - другим. А внизу пишешь обозначение: показываешь этот цвет и пишешь под дубы - 210 га, под сосны - 90 га.
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