Сочинение на тему мой день на английском языке для 4 класса небольщой (чтоб учител??ница поверила что я сам соченил)
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Сочинение на тему мой день на английском языке для 4 класса небольщой (чтоб учител??ница поверила что я сам соченил)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I get up at (7,8,9 как хочешь) o'clock.Then I clesn my teath.I eat brekfast and go to scholl with my(mother,father).After lessons I come home.I did my homework and eat dinner.Sometimes I watch TV,play computer games.I go to bed at (11,12 как хочешь) o'clock.
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Английский язык