Посмотрите на наш жёлтый стол перевод на анг

Английский язык
Посмотрите на наш жёлтый стол перевод на анг
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Гость:
Look at our yellow table Удачи!
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