Есть ли связь между понятиями экономика и богатство? ПРОилюстрируйте ответ приме??амию
Обществознание
Есть ли связь между понятиями экономика и богатство? ПРОилюстрируйте ответ приме??амию
Ответ(ы):
Гость:
Да, экономика регулирует доходы/расходы, следовательно, с ее помощью можно добиться богатств, при этом соблюдая рациональный выбор
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