Участок зкмли имеет прямоугольную форму.длмна которого1,5км,а ширина состовляет 0,6длины.Лес составляет 20 процентов всей площади.опредилите в гектарах площадь,занятую лесом.написать все действие решение
Математика
Участок зкмли имеет прямоугольную форму.длмна которого1,5км,а ширина состовляет 0,6длины.Лес составляет 20 процентов всей площади.опредилите в гектарах площадь,занятую лесом.написать все действие решение
Ответ(ы):
Гость:
Длинна=1,5км=1500м ширина=1500*0,6=900м площадь участка=1500*900=1350000м в квадрате 1г = 10000м в квадрате 1350000=135г 135*0,2=27г занимает лес
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