Участок зкмли имеет прямоугольную форму.длмна которого1,5км,а ширина состовляет 0,6длины.Лес составляет 20 процентов всей площади.опредилите в гектарах площадь,занятую лесом.написать все действие решение

Математика

Участок зкмли имеет прямоугольную форму.длмна которого1,5км,а ширина состовляет 0,6длины.Лес составляет 20 процентов всей площади.опредилите в гектарах площадь,занятую лесом.написать все действие решение

Автор: Гость