Мені потрібний фонетичний розбір слова-гордість, яблуня, джміль, ґедзь, щастя. Але повний.!!!!!!!!

Українська мова
Мені потрібний фонетичний розбір слова-гордість, яблуня, джміль, ґедзь, щастя. Але повний.!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я буду писать на русском ОК? гордость-[ гордость]-8б,7зв, 2скл, яблуня [яблуня]-6б,7зв,3скл, джмиль-[джмиль]-6б,4зв,2скл, гедзь-[гедзь]-5б,3зв,2скл,
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