Что такое обособленные определения

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Что такое обособленные определения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Согласованные: являются обособленными, выделяясь, интонацией при произношении и запятыми на письме 1)если они стоят после определяемого слова 2)если они стоят пред определяемым словом и имеют добавочное значение причины или уступки 3)если они относятся к личному местоимению Несогласованные  1)если они относятся у имени собственному 2)если они относятся к личному местоимению 3)если нужно подчеркнуть выражаемое ими значение  Мы сейчас это проходим)
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