Что такое обособленные определения

Гость: Гость:

Согласованные: являются обособленными, выделяясь, интонацией при произношении и запятыми на письме 1)если они стоят после определяемого слова 2)если они стоят пред определяемым словом и имеют добавочное значение причины или уступки 3)если они относятся к личному местоимению Несогласованные 1)если они относятся у имени собственному 2)если они относятся к личному местоимению 3)если нужно подчеркнуть выражаемое ими значение Мы сейчас это проходим)