Разобрать по составу слово Залились

Русский язык
Разобрать по составу слово Залились
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
За-приставка ли-корень л-суффикс и-окончание сь-суффикс
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