Помогите пожалуйста написать отвыв о сказне ганса христиана андерсона дикие лебиди

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Помогите пожалуйста написать отвыв о сказне ганса христиана андерсона дикие лебиди
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Слушала эту сказку в детстве. очень ее любила. Сказка очень добрая, понятная и одновременно грустная. Лично мне эта сказка больше всех сказок у Андерсона.
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