Из неметалов состоит VII группа, главная подгруппа VII группа, побочная подгруппа V группа, главная подгруппа I группа, главная подгруппа

Химия
Из неметалов состоит VII группа, главная подгруппа VII группа, побочная подгруппа V группа, главная подгруппа I группа, главная подгруппа
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К главной подгруппе V группы периодической системы принадлежат азот, фосфор, мышьяк, сурьмаи висмут. Это неметаллы, которые имею пять электронов на наружном наружном энергетическом уровне. Т.е. ответ, где неметаллам св-тве 5 группа глав.подгр.
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