Закончи предложения. Bees live ... . Birds live ... . A mouse lives ... . A cat lives ... . A dog lives ... . Выбери местоимение it или they и замени им в каждом предложении существительное.
Английский язык
Закончи предложения. Bees live ... . Birds live ... . A mouse lives ... . A cat lives ... . A dog lives ... . Выбери местоимение it или they и замени им в каждом предложении существительное.
Ответ(ы):
Гость:
They live in dens They live in nests It lives in hole It lives in house It lives in kennel
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