По биологии задали написать, что я съел за день.

Биология
По биологии задали написать, что я съел за день.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ЧАЙ,сок,воду лэйс кашу  пюре  колу   хрустим  живачку ручку(опилки)суп  банан  огурец яблоко мондирин арахис воду
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