По биологии задали написать, что я съел за день.
Биология
По биологии задали написать, что я съел за день.
Ответ(ы):
Гость:
ЧАЙ,сок,воду лэйс кашу пюре колу хрустим живачку ручку(опилки)суп банан огурец яблоко мондирин арахис воду
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