Помогите! (Не) взирая на ссору , (не) взирая на людей, (на) встречу с директором , (на) встречу солнечным лучам , логадь сказала (на) встречу ,(на) конец месяца ,(на) конец вернулись , иметь (в) виду , (в) виду возникших трудн...

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Помогите! (Не) взирая на ссору , (не) взирая на людей, (на) встречу с директором , (на) встречу солнечным лучам , логадь сказала (на) встречу ,(на) конец месяца ,(на) конец вернулись , иметь (в) виду , (в) виду возникших трудностей ЗАРАНИЕ СПАСИБО

Автор: Гость