Разбор под цифрой 2 слово соприкоснувшись
Русский язык
Разбор под цифрой 2 слово соприкоснувшись
Ответ(ы):
Гость:
Со-приставка при-приставка кос-корень ну-суффикс вши-суффикс сь-суффикс
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