Почему азон возникает при грозах?

География
Почему азон возникает при грозах?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
При разряде молнии и разряжении воздуха
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