Во что одет клоун??????
Литература
Во что одет клоун??????
Ответ(ы):
Гость:
В смешной костьюм для цирковых выступлений, на носу одет красный нос на резиночке, смешные ботинки, парик
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