Почему в поэме "мертвые души" помещики, которых посещает Чичиков, расположены именно в таком порядке?

Литература
Почему в поэме "мертвые души" помещики, которых посещает Чичиков, расположены именно в таком порядке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Порядок знакомства читателя с помещиками выстроен по степени "омертвелости" и степени зла их душ. Таким образом, Манилов - самый мягкий, безобидный. Плюшкин - самый безнадежный, "прореха на теле человечества". 
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