Почему в поэме "мертвые души" помещики, которых посещает Чичиков, расположены именно в таком порядке?
Литература
Почему в поэме "мертвые души" помещики, которых посещает Чичиков, расположены именно в таком порядке?
Ответ(ы):
Гость:
Порядок знакомства читателя с помещиками выстроен по степени "омертвелости" и степени зла их душ. Таким образом, Манилов - самый мягкий, безобидный. Плюшкин - самый безнадежный, "прореха на теле человечества".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык