И до тех пор будет шпырять,пока не узнаете его характер. КАКАЯ ТУТ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ??СНОВА

Русский язык
И до тех пор будет шпырять,пока не узнаете его характер. КАКАЯ ТУТ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ??СНОВА
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Гость:
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