И до тех пор будет шпырять,пока не узнаете его характер. КАКАЯ ТУТ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ??СНОВА

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И до тех пор будет шпырять,пока не узнаете его характер. КАКАЯ ТУТ ГРАММАТИЧЕСКАЯ ??СНОВА

Автор: Гость