В каком случае форма творительного падежа числительного образована неправильно? 1)Четырьмя(книгами) 2)Тысячей (книг) 3)Девяноста(книгами) 4)Семидесятью(книгами)
Русский язык
В каком случае форма творительного падежа числительного образована неправильно? 1)Четырьмя(книгами) 2)Тысячей (книг) 3)Девяноста(книгами) 4)Семидесятью(книгами)
Ответ(ы):
Гость:
4 вариант не правильный Семьюдесятью
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Подчеркни твердые согласные в словах: береза, дорога, ребенок, работа, лодка, самолет, лото, тетя, повар, Петр, завод, зовет, поземка, зонтик.