В каком случае форма творительного падежа числительного образована неправильно? 1)Четырьмя(книгами) 2)Тысячей (книг) 3)Девяноста(книгами) 4)Семидесятью(книгами)

Русский язык
В каком случае форма творительного падежа числительного образована неправильно? 1)Четырьмя(книгами) 2)Тысячей (книг) 3)Девяноста(книгами) 4)Семидесятью(книгами)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4 вариант не правильный  Семьюдесятью
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