Подчеркни твердые согласные в словах: береза, дорога, ребенок, работа, лодка, самолет, лото, тетя, повар, Петр, завод, зовет, поземка, зонтик.
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Подчеркни твердые согласные в словах: береза, дорога, ребенок, работа, лодка, самолет, лото, тетя, повар, Петр, завод, зовет, поземка, зонтик.
Ответ(ы):
Гость:
Береза: з Дорога:д р г Ребенок:н к Работа: р б д Лодка: л д к Самолет: с м т Лото: л т Тетя: нет Повар: п в р Петр: т р Завод: з в д Зовет: з т Поземка:п м к Зонтик: з н к
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