Номер 74 выполните действия помогите пожалуйста

Математика
Номер 74 выполните действия помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
а) 13 420в) 240б) 3605г) 3605

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