Упростите выражение: 5(3-5а)²-5(3а-7)(3а+7)
Алгебра
Упростите выражение: 5(3-5а)²-5(3а-7)(3а+7)
Ответ(ы):
Гость:
5(9-30а+25×а²)-5(9×а²-49)=45-150а+125а²-45а²+245=80а²-150а+290
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