Запишите в виде неравенства 1) обьем жидкости в сосуде больше 2 л но ментше 3 л 2) с??орость велосепедиста 13км/ч а скорость автомобилиста 56км/ч скорость движения велосепедиста, но меньше скорости движения автомобилиста

Математика

Запишите в виде неравенства 1) обьем жидкости в сосуде больше 2 л но ментше 3 л 2) с??орость велосепедиста 13км/ч а скорость автомобилиста 56км/ч скорость движения велосепедиста, но меньше скорости движения автомобилиста

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