Запишите в виде неравенства 1) обьем жидкости в сосуде больше 2 л но ментше 3 л 2) с??орость велосепедиста 13км/ч а скорость автомобилиста 56км/ч скорость движения велосепедиста, но меньше скорости движения автомобилиста
Математика
Запишите в виде неравенства 1) обьем жидкости в сосуде больше 2 л но ментше 3 л 2) с??орость велосепедиста 13км/ч а скорость автомобилиста 56км/ч скорость движения велосепедиста, но меньше скорости движения автомобилиста
Ответ(ы):
Гость:
1) 2 < 3 2) 13 < 56 я вроде так поняла это задание .
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