Казак алипбиынын дамуы реферат помогите!!!!

Қазақ тiлi
Казак алипбиынын дамуы реферат помогите!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что это значит? это казахский????
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