География 7 Южная Америка В каких странах находятся следующие объекты: а)водопа?? Анхель б)озеро Маракайбо в)вулкан Чимборосо г)пустыня Атакама д)устье Параны е)истоки Амазонки ж)большая часть пампы
Физика
География 7 Южная Америка В каких странах находятся следующие объекты: а)водопа?? Анхель б)озеро Маракайбо в)вулкан Чимборосо г)пустыня Атакама д)устье Параны е)истоки Амазонки ж)большая часть пампы
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