Переведит пожалуйста !!! СРОЧНО, ОЧЕНЬ НУЖНО!

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Гость:
Там не багато людей по всьому світу, які ще не чули про LEGO. Ці барвисті пластикові цеглини були діти, улюблені протягом багатьох років. Ви можете побудувати практично всі, з Лего - автомобілів, будинків, замків, кораблів - і трид парк атракціонів Леголенд Каліфорнія покаже вам, що можна зробити з LEGO. Серед атракціонів в парку атракціонів  Леголенд Каліфорнія - це Діно острів, де ви можете нарити кістки динозаврів.
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