Определите максимальное давление под крышкой скороварки, если диаметр отверстия предохранительного клапана скороварки d = 5мм, а масса грузика, закрывающего клапан, m = 60г. Атмосферное давление Pa = 760 мм. рт. ст. (101000 Па)

Физика
Определите максимальное давление под крышкой скороварки, если диаметр отверстия предохранительного клапана скороварки d = 5мм, а масса грузика, закрывающего клапан, m = 60г. Атмосферное давление Pa = 760 мм. рт. ст. (101000 Па)
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